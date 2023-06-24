Авіація Росії випустила в бік України крилаті ракети Х-101/555 – ПС ЗСУ

Російські стратегічні літаки випустили в бік України крилаті ракети Х-101/555. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

– Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря, – йдеться у повідомленні.

Українські військові повідомили, що розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України – 02:20 ночі 24 червня.

Паралельно із цим у ПС ЗСУ додали, що на Сході та Півдні України існує небезпека ракетних ударів та закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Цим повідомленням передувала інформація про виліт Ту-22м3 з аеродрому Оленья Мурманської області.

Крім того, у ПС ЗСУ повідомляли про зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, хоч згодом і була оголошено відбій ракетної небезпеки щодо цього літака.

Дізнатись, де була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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