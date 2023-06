Час відмовитися від страху ескалації та дати Україні всю зброю: Кулеба про події в РФ

На тлі останніх подій у РФ союзники України мають відмовитися від страху ескалації та надати нашій країні всю необхідну зброю.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ті, хто казав, що РФ занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз, – закликав глава МЗС.

Кулеба додав, що для країн-партнерів настав час “відмовитися від фальшивого нейтралітету та страху ескалації” і передати озброєння, якого потребує Україна для захисту від російської агресії.

– Забудьте про дружбу чи бізнес з Росією. Час покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити, – наголосив Кулеба.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023