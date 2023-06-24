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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Час відмовитися від страху ескалації та дати Україні всю зброю: Кулеба про події в РФ

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

На тлі останніх подій у РФ союзники України мають відмовитися від страху ескалації та надати нашій країні всю необхідну зброю.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ті, хто казав, що РФ занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз, – закликав глава МЗС.

Кулеба додав, що для країн-партнерів настав час “відмовитися від фальшивого нейтралітету та страху ескалації” і передати озброєння, якого потребує Україна для захисту від російської агресії.

– Забудьте про дружбу чи бізнес з Росією. Час покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити, – наголосив Кулеба.

Як відомо, 23 червня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російське військове керівництво в ударі по табору його найманців.

Після цього “вагнерівці” фактично взяли під контроль місто Ростов-на-Дону та рушили в бік Москви.

За даними української розвідки, столиця РФ зараз готується до облоги, туди стягують резервну військову техніку.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, ПВК Вагнера, Російська агресія
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