Карта бойових дій на 24.06.2023 – ситуація на фронті

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 24.06.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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