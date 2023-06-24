Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 24.06.2023 – ситуація на фронті
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 24.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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