Пригожин іде на Москву: російські провайдери розпочали блокування новин у Google

На тлі подій у РФ після заяв засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина російські провайдери, ймовірно, розпочали блокування новин в Google.

Про це повідомляє GlobalCheck.

Доступ до ресурсу є лише у 25% користувачів.

Нагадаємо, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців.

Тим часом, у Москві та Ростові-на-Дону була зафіксована військова техніка. Повідомлялось, що кордон “ДНР” та Ростовської області було перекрито.

Факти ICTV публікували реакцію Міноборони України та ОП на події в РФ.

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