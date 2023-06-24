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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пригожин іде на Москву: російські провайдери розпочали блокування новин у Google

Пригожин іде на Москву: російські провайдери розпочали блокування новин у Google
Фото: Depositphotos

На тлі подій у РФ після заяв засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина російські провайдери, ймовірно, розпочали блокування новин в Google.

Про це повідомляє GlobalCheck.

Доступ до ресурсу є лише у 25% користувачів.

Нагадаємо, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців.

Тим часом, у Москві та Ростові-на-Дону була зафіксована військова техніка. Повідомлялось, що кордон “ДНР” та Ростовської області було перекрито.

Факти ICTV публікували реакцію Міноборони України та ОП на події в РФ.

Google, Інтернет, Росія
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