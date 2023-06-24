Пригожин іде на Москву: російські провайдери розпочали блокування новин у Google
На тлі подій у РФ після заяв засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина російські провайдери, ймовірно, розпочали блокування новин в Google.
Про це повідомляє GlobalCheck.
Доступ до ресурсу є лише у 25% користувачів.
Нагадаємо, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців.
Тим часом, у Москві та Ростові-на-Дону була зафіксована військова техніка. Повідомлялось, що кордон “ДНР” та Ростовської області було перекрито.
Факти ICTV публікували реакцію Міноборони України та ОП на події в РФ.
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