У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків

Співробітники Служби безпеки України затримали в Дніпрі росіянина, який займався вивезенням до РФ титанової сировини для виробництва крилатих ракет Калібр, бойових літаків та вертольотів.

Затриманого звати Олександр Федосеєв. За даними СБУ, він є “правою рукою” підсанкційного російського мільярдера Михайла Шелкова.

Федосеєв обіймав посаду радника гендиректора металургійної корпорації ВСМПО-АВІСМА, яка належить бізнесмену.

– Ці особи організували схему прихованого вивезення з України до РФ титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу Калібр, бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52, – наголошується в повідомленні.

Постачання до РФ титану відбувалося з родовищ Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині, підконтрольного олігарху Шелкову. В схемі була задіяна корпорація ВСМПО-АВІСМА.

Слідство встановило, що ще до повномасштабної війни (до 24 лютого 2022 року) мільярдер відправив Федосеєва до України контролювати цей нелегальний бізнес.

У рамках “схеми” вони переправили до РФ майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже $2 млн.

Федосеєв переховувався від правосуддя, але під час операції СБУ встановила його місцезнаходження та затримала.

Під час обшуку у нього знайшли російський паспорт і документи з доказами нелегальної діяльності.

Суд уже обрав Федосеєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

СБУ продовжує працювати над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до “схеми” вивезення титану до РФ.

Нещодавно слідчі СБУ повідомили про підозру підсанкційному олігарху Михайлу Шелкову та Олександру Федосеєву за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України).

Джерело : СБУ

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