Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків

У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали в Дніпрі росіянина, який займався вивезенням до РФ титанової сировини для виробництва крилатих ракет Калібр, бойових літаків та вертольотів.

Затриманого звати Олександр Федосеєв. За даними СБУ, він є “правою рукою” підсанкційного російського мільярдера Михайла Шелкова.

Федосеєв обіймав посаду радника гендиректора металургійної корпорації ВСМПО-АВІСМА, яка належить бізнесмену.

– Ці особи організували схему прихованого вивезення з України до РФ титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу Калібр, бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52, – наголошується в повідомленні.

Постачання до РФ титану відбувалося з родовищ Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині, підконтрольного олігарху Шелкову. В схемі була задіяна корпорація ВСМПО-АВІСМА.

Слідство встановило, що ще до повномасштабної війни (до 24 лютого 2022 року) мільярдер відправив Федосеєва до України контролювати цей нелегальний бізнес.

У рамках “схеми” вони переправили до РФ майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже $2 млн.

Федосеєв переховувався від правосуддя, але під час операції СБУ встановила його місцезнаходження та затримала.

Під час обшуку у нього знайшли російський паспорт і документи з доказами нелегальної діяльності.

Суд уже обрав Федосеєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

СБУ продовжує працювати над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до “схеми” вивезення титану до РФ.

Нещодавно слідчі СБУ повідомили про підозру підсанкційному олігарху Михайлу Шелкову та Олександру Федосеєву за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України).

Читайте також
На Дніпропетровщині СБУ запобігла спробі російських олігархів вивести активи на 150 млн грн
СБУ

Джерело: СБУ
Дніпро, Ракета, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Час відмовитися від страху ескалації та дати Україні всю зброю: Кулеба про події в РФ
Дмитро Кулеба
Ознака краху путінського режиму: в ГУР прокоментували “похід” Пригожина на Москву
У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 24.06.2023
карта бойових дій на 21.06.2023
Вночі ворог влучив у приватний сектор Дніпра: поранено вісім людей, двоє – діти
У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
У Кременчуку пролунали вибухи: що відомо
У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
У Дніпрі затримали росіянина, який займався вивезенням з України титану для Калібрів та літаків
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь