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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає у самій РФ – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 487 доби повномасштабної війни Росії.

– Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати, – стверджує президент України.

Увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції, на жаль, поки недостатня. Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідомі спроби російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі, вважає Зеленський.

– Довів партнерам інформацію, яка є в нас, у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено. Мусимо зробити, всі разом у світі, цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів, – наголошує президент.

Щойно глава держави завершив серію міжнародних розмов з президентом США Джо Байденом, премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він стверджує, що це позитивні розмови, які дуже потрібні саме зараз для всіх нас.

– Звичайно, ми обговорили бойові дії на передовій, наші активні дії. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи. Обговорили й подальше зміцнення українських воїнів. Я дякую партнерам за розуміння далекобійних потреб. Особливо я вдячний президенту Байдену і США за надійність Patriot. Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та іншого, – розповів Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Офіс президента
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