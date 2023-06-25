Кожен заслуговує, щоб Україна знала й памʼятала: Зеленський показав свою колекцію шевронів

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам, які наближають перемогу України. Він також показав свою колекцію шевронів.

Про це він написав у Telegram.

– Кожен шеврон – це людина. Людина, яка поставила своє життя стіною проти зла. Людина, яка захищає Україну та українців, нашу свободу та мрію всіх народів жити вільно. Кожен шеврон дає нам історію. Історію битв та стійкості, успіхів та, на жаль, втрат. Кожен шеврон – це кров і біль, це друзі, які загинули, і це життя, які вдалося врятувати попри все, – йдеться у повідомленні.

За його словами, коли ми бачимо шеврони наших воїнів, ми бачимо контури нашої перемоги.

– Це честь для мене – зберігати шеврони наших воїнів. Частину з них мені передали на фронті, частину – рідні героїв, які віддали своє життя за Україну. Кожен важливий. Кожен заслуговує, щоб Україна знала й памʼятала, чиї долі стають перемогою, – додав він.

Президент також висловив вдячність кожному нашому захиснику і кожній наші захисниці, які щодня впевнено доводять, що ворогу не місце на нашій землі.

Раніше Володимир Зеленський закликав світ не боятись зміни влади у Кремлі.

Фото: Володимир Зеленський

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