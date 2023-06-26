Приліт біля бізнес-центру: у Донецьку пролунав вибух
В тимчасово окупованому Донецьку також пролунали вибухи.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що “приліт” був біля бізнес-центру Акула. Через це нібито загинула людина.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську також пролунав вибух.
13 червня у Донецьку в Ленінському районі пролунав сильний вибух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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