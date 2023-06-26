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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Приліт біля бізнес-центру: у Донецьку пролунав вибух

Вибух

В тимчасово окупованому Донецьку також пролунали вибухи.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що “приліт” був біля бізнес-центру Акула. Через це нібито загинула людина.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську також пролунав вибух.

13 червня у Донецьку в Ленінському районі пролунав сильний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Донецьк
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Юлія Захарченко
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