Приліт біля бізнес-центру: у Донецьку пролунав вибух

В тимчасово окупованому Донецьку також пролунали вибухи.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що “приліт” був біля бізнес-центру Акула. Через це нібито загинула людина.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську також пролунав вибух.

13 червня у Донецьку в Ленінському районі пролунав сильний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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