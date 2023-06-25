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У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух.
Про це пишуть у ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.
Не відомо й де саме було гучно та наслідки вибуху.
Нагадаємо, що 13 червня Луганську прогриміли потужні вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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