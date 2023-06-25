У Луганську пролунав вибух – ЗМІ

У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.

Не відомо й де саме було гучно та наслідки вибуху.

Нагадаємо, що 13 червня Луганську прогриміли потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.