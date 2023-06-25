Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Луганську пролунав вибух – ЗМІ

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.

Не відомо й де саме було гучно та наслідки вибуху.

Нагадаємо, що 13 червня Луганську прогриміли потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Луганськ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вітер дув у бік окупантів: під Мар’їнкою росіяни скинули на ЗСУ хімічний снаряд
Хімічна зброя
Для захисту Москви. Росіяни відвели деякі підрозділи з лінії фронту
російські окупанти
Страх перед біолабораторіями втілився в життя – Гуменюк про окупантів на лівому березі
У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
Дніпро у Херсоні повністю повернувся в межі русла
Річка Дніпро
Кожен заслуговує, щоб Україна знала й памʼятала: Зеленський показав свою колекцію шевронів
У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (25.06.2023)
У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (25.06.2023)
У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (25.06.2023)
У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (25.06.2023)
У Луганську пролунав вибух – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь