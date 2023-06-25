ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 3 роти окупантів та 2 безпілотники Орлан – Тарнавський

На Таврійському напрямку знищення росіян продовжується.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 2 ББМ, 2 БпЛА Орлан-10, БпЛА Zala, гаубиця 2А65 Мста-Б, РСЗВ БМ-27 Ураган. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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