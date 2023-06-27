БМП Bradley і боєприпаси: США планують оголосити новий пакет допомоги Україні

У вівторок, 27 червня, США планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму до $500 млн.

Як повідомляє Guardian з посиланням на двох американських чиновників, допомога включатиме наземні транспортні засоби, оскільки Україна посилить свій контрнаступ.

Очікується, що до пакету увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker.

Також Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, протитанкову зброю, включаючи Javelin, та боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Новий пакет допомоги у сфері безпеки стане 41-м, схваленим США для України з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що 21 червня США виділили Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

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