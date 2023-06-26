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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги для України

Болгарія - прапор
Фото: Pexels

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Угорщини.

– Постановами №444 і №445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарія затвердила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затверджений перелік співставний з обсягом допомоги з першого пакета, який Болгарія надала Україні у грудні 2022 року.

Тоді ЗСУ отримали стрілецьку зброю та боєприпаси, а про поставки танків та зенітно-ракетних комплексів мова не йшла.

Також повідомляється, що надана допомога не порушить стандартів збройних сил Болгарії та їхньої бойової підготовки.

Нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне долучитися до ініціативи Європейського Союзу з надання Україні 1 млн артилерійських снарядів за рік.

Однак, за словами чиновника, передання винищувачів МіГ-29 чи систем ППО буде “викликом”, оскільки у Болгарії їх недостатньо, та й техніка здебільшого вже застаріла.

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