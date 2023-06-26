Генштаб Британії: загроза з боку РФ збережеться навіть після війни

Загроза з боку Росії збережеться, навіть якщо Україна здобуде перемогу у війні.

Про це заявив начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс, повідомляє SkyNews.

Він закликав східний фланг НАТО “ніколи не списувати з рахунків” Росію. Попри те, що Москва зіштовхнулася з невдачами у своєму вторгненні, її “наміри були розкриті всьому світу”.

– Незалежно від того, як закінчиться ця війна – а вона має закінчитися перемогою України – я вважаю, що російська загроза залишиться, – сказав Сандерс.

Віддаючи належне хоробрості та самопожертві України, начальник Генштабу Британії додав, що це дало НАТО час на “модернізацію”, навчання та забезпечення готовності, щоб стримувати Росію.

– Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною, – сказав Патрік Сандерс.

Раніше у розвідці Британії повідомили, що ЗСУ досягли прогресу на двох флангах у Бахмуті Донецької області в рамках широкого контрнаступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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