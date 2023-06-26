Кулеба назвав три умови для поразки Росії у війні проти України

Міжнародним партнерам слід надати Україні всю необхідну зброю та посилити санкції проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Раді міністрів ЄС.

За його словами, для перемоги у війні зараз критично необхідно:

Надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗО та снаряди і ракети до них;

Посилювати міжнародні санкції проти РФ в сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів;

Завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних і дронових індустрій.

Кулеба зазначив, що рейд підрозділів ПВК Вагнера на Москву наочно продемонстрував слабкість режиму російського дикатора Володимира Путіна.

– В суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає, – наголосив він.

Міністр також окремо закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів і техніків та передачу Україні літаків західного зразка.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія проводитиме стільки контрнаступів, скільки буде потрібно для звільнення всіх територій України від російських окупантів.

Джерело : МЗС

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