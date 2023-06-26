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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Наразі Україна не має ясності щодо сигналів, які могли б бути отримані у Вільнюсі – Стефанішина

Ольга Стефанішина
Фото: УНІАН

Україна вважає, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі має бути ухвалено рішення про політичне запрошення країни до членства в Північноатлантичному союзі. Водночас поки що жодної ясності, чого очікувати від саміту, немає.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю РБК-Україна.

– Коли ми перебуваємо напередодні майже п’ятисотого дня повномасштабної війни, ми чітко усвідомлюємо не тільки важливість перемог на фронті, а й геополітичну готовність до української перемоги. Тому, очевидно, саміт у Вільнюсі не може бути успішним або значущим без чіткої політичної ясності щодо членства України в НАТО, – сказала вона.

За словами Стефанішиної, немає жодних політичних або юридичних обмежень, які б не давали змоги союзникам здійснити політичне запрошення України до членства.

Наразі жодної ясності стосовно тих сигналів, які могли би бути отримані у Вільнюсі, в України немає. Є низка пропозицій, але поки що такої готовності немає з боку Альянсу.

– Ми вважаємо, що на вільнюському саміті має бути ухвалено рішення про політичне запрошення України до членства з подальшим визначенням модальностей:  з урахуванням того, що триває війна, з урахуванням того, як ми її завершимо, коли ми її завершимо на полі бою, коли будуть політичні рішення, як буде реалізовуватися формула миру президента України. Є велика кількість складових, які мають бути визначені, – додала вона.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що одним із ключових результатів майбутнього саміту НАТО для України стане створення нового органу співпраці. А запрошення нашої держави до членства перебуває на стадії обговорення.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, НАТО, Ольга Стефанішина, Україна-НАТО
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