Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи
У Бердянську Запорізької області, який наразі знаходиться під окупацією РФ, пролунали вибухи.
Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук та оприлюднив відповідне фото. На знімку видно, як у повітря підіймаються клуби диму.
– Бердянськ. Бавовнятко, – написав він.
Де саме пролунали вибухи та про наслідки поки що не відомо.
Нагадаємо, що вдень 24 червня у Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко