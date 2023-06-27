Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи

Вибух

У Бердянську Запорізької області, який наразі знаходиться під окупацією РФ, пролунали вибухи.

Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук та оприлюднив відповідне фото. На знімку видно, як у повітря підіймаються клуби диму.

– Бердянськ. Бавовнятко, – написав він.

Вибух у Бердянську 27 червня 2023 року – що відомо про вибух у Бердянську

Фото: Сергій Братчук

Де саме пролунали вибухи та про наслідки поки що не відомо.

Нагадаємо, що вдень 24 червня у Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Опіка над майном фізичної особи, яка визнана зниклою безвісти: як оформити та що для цього потрібно
Юрист
Росія обстріляла Оріхівську громаду на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Вибух
У Конгресі США закликали Байдена передати Україні касетні боєприпаси
Джо Байден
Орбан заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем
Віктор Орбан
ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала за зиму – Воллес
ЗСУ на фронті
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки
Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)
Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь