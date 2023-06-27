Бавовна у Бердянську: у місті лунають вибухи

У Бердянську Запорізької області, який наразі знаходиться під окупацією РФ, пролунали вибухи.

Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук та оприлюднив відповідне фото. На знімку видно, як у повітря підіймаються клуби диму.

– Бердянськ. Бавовнятко, – написав він.

Де саме пролунали вибухи та про наслідки поки що не відомо.

Нагадаємо, що вдень 24 червня у Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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