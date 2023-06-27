Наступного тижня в Гаазі запрацює Центр із переслідування окупантів за агресію в Україні
Наступного тижня в Гаазі розпочне роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на 5-му Відкритому форумі Slynn Foundation, присвяченому проблемі безкарності Росії.
– Сподіваюся, що це усуне прогалини у механізмах притягнення до відповідальності агресора. Створення спеціального міжнародного трибуналу є найбільш законним рішенням і відповіддю на безкарність Росії, – зазначив Костін.
Рішення про запуск ICPA ухвалили у березні 2023 року під час конференції United for Justice у Львові.
Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT із питань роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.
– Позиція України чітка: маємо покласти край безкарності Росії як держави, так і конкретних осіб, причетних до планування та вчинення злочинів. Це критично важливо для безпеки усього світу, – наголосив Костін.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко