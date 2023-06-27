Наступного тижня в Гаазі запрацює Центр із переслідування окупантів за агресію в Україні

Наступного тижня в Гаазі розпочне роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на 5-му Відкритому форумі Slynn Foundation, присвяченому проблемі безкарності Росії.

– Сподіваюся, що це усуне прогалини у механізмах притягнення до відповідальності агресора. Створення спеціального міжнародного трибуналу є найбільш законним рішенням і відповіддю на безкарність Росії, – зазначив Костін.

Рішення про запуск ICPA ухвалили у березні 2023 року під час конференції United for Justice у Львові.

Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT із питань роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

– Позиція України чітка: маємо покласти край безкарності Росії як держави, так і конкретних осіб, причетних до планування та вчинення злочинів. Це критично важливо для безпеки усього світу, – наголосив Костін.

Джерело : Офіс генпрокурора

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