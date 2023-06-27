Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Під час планування наступальних дій на сході українські військові враховували факт суперечностей між ПВК Вагнера та чинною російською владою.

Про це у Telegram повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили, – зазначила вона.

Читайте також
На двох флангах у Бахмуті ЗСУ досягли прогресу – розвідка Британії
ЗСУ під Бахмутом

Маляр додає, що звільнення Бахмутського напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

– Місцевість Бахмута й передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень і розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалося нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне, що й допомогло так довго ії тримати. Але зараз ці укріплення та опорні пункти захопив ворог, тому, щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння, – пояснює вона.

Війна в Україні, Ганна Маляр, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
Валерій Залужний
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 22 – травмовані
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
США нададуть Україні оборонний пакет на $500 млн
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі
Анджей Дуда
Батькам Тиграна та Микити, яких окупанти вбили у Бердянську, дозволили поховати тіла дітей
Тігран Оганнісян
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь