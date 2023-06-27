Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр

Під час планування наступальних дій на сході українські військові враховували факт суперечностей між ПВК Вагнера та чинною російською владою.

Про це у Telegram повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили, – зазначила вона.

Маляр додає, що звільнення Бахмутського напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

– Місцевість Бахмута й передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень і розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалося нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне, що й допомогло так довго ії тримати. Але зараз ці укріплення та опорні пункти захопив ворог, тому, щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння, – пояснює вона.

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