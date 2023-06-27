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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Скільки часу треба, щоб фізичну особу оголосили померлою: пояснює експерт

Суд
Фото: Unsplash

Через війну в Україні трапляються ситуації, коли люди зникають безвісти із різних на те причин. Звісно, родичам і близьким тяжко повірити в те, що особа зникла, або ще гірше – померла.

Однак потрібно робити все, аби права, обов’язки, та майно людини, яка пропала або померла, не були порушеними. Скільки часу треба, щоб фізичну особу оголосили померлою – читайте в матеріалі.

Скільки часу треба, щоб фізичну особу оголосили померлою

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, відповідно до ч. 2 ст. 46 ЦК України фізична особа, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій.

З урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше від спливу шести місяців.

З правового аналізу даної норми можливо зробити висновок, що оголошення фізичної особи померлою, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, відбувається через судові органи, шляхом отримання відповідного рішення суду.

Звернути до суду можливо після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, але у випадку конкретних обставин справи і до спливу цього строку, але не раніше від шести місяців.

Як подати заяву про те, щоб фізичну особу оголосили померлою

За словами експерта, заява про оголошення фізичної особи померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцеперебуванням її майна.

У заяві повинно бути зазначено: 

  • для якої мети необхідно заявникові оголосити фізичну особу померлою;
  • обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

За наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.

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