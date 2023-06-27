У Миколаєві актуалізують онлайн-карту укриттів, частину підвалів відремонтують – Сєнкевич

Багато укриттів у Миколаєві залишаються у незадовільному стані, наразі ситуація складна.

Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що найбільша проблема саме з найпростішими укриттями, до яких належать підвали будинків.

– Згідно з сьогоднішніх норм, кожне найпростіше укриття повинно бути обладнано витяжкою, туалетом, водою та виходом. Наявність другого виходу іноді є неможливим. Якщо у підвалі є один вхід, нам треба буде проводити розрахунки та робити другий вихід, – сказав мер на брифінгу 27 червня.

Сєнкевич розповів, що у Миколаєві є укриття, які вказані в електронній карті, але фактично їх не використовують.

Мер міста запевнив, що після перевірки база буде актуалізована і з неї зникне частина укриттів.

Також на найближчій сесії депутатам буде запропоновано перерозподілити кошти всередині департаменту ЖКГ на забезпечення укритів водопостачанням, туалетами та проведення ремонтів.

Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з проблених 100% укриттів – 31% припадає на область, а 69% саме на місто Миколаїв.

Нагадаємо, що 26 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

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