Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
У разі аварії на ЗАЕС в межах Запоріжжя та Запорізького району можуть евакуювати близько 140 тис. людей.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, йдеться про 50-кілометрову зону навколо ЗАЕС, а саме Біленьківську та Долинську громади, Хортицький і частково Дніпровський райони Запоріжжя. Також влада готується приймати людей з окупованої території.
– Відповідно до планів евакуації у нас є маршрути евакуації, пункти евакуації, пункти обеззараження, а ми з міжнародними партнерами і волонтерами організуємо заміну речей у разі необхідності, – зазначив Малашко.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що росіяни “з високою ймовірністю” можуть здійснити теракт на ЗАЕС.
– Дуже багато міжнародних експертів не вірили, що Російська Федерація підірве Каховську ГЕС. Вони це зробили. На жаль, навіть після цього я під час особисто спілкування з представниками міжнародних організацій знову чую: Ну що ви, ви реально думаєте, що РФ підірве ЗАЕС? Таке враження, що міжнародники, на жаль, не вчаться навіть на своїх помилках, – сказав він.
Лубінець додав, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, тому не може опрацювати варіанти евакуації населення звідти.
– Досвід підриву Каховської ГЕС показав, що російські військовослужбовці не тільки не сприяють евакуації з постраждалих територій, а навпакиЖ, блокують таку евакуацію, обстрілюють людей, які намагаються виїхати, намагаються їх зупинити, – сказав омбудсмен в ефірі телемарафону.
Фото: Енергодар
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко