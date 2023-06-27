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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

У разі аварії на ЗАЕС в межах Запоріжжя та Запорізького району можуть евакуювати близько 140 тис. людей.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, йдеться про 50-кілометрову зону навколо ЗАЕС, а саме Біленьківську та Долинську громади, Хортицький і частково Дніпровський райони Запоріжжя. Також влада готується приймати людей з окупованої території.

– Відповідно до планів евакуації у нас є маршрути евакуації, пункти евакуації, пункти обеззараження, а ми з міжнародними партнерами і волонтерами організуємо заміну речей у разі необхідності, – зазначив Малашко.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що росіяни “з високою ймовірністю” можуть здійснити теракт на ЗАЕС.

– Дуже багато міжнародних експертів не вірили, що Російська Федерація підірве Каховську ГЕС. Вони це зробили. На жаль, навіть після цього я під час особисто спілкування з представниками міжнародних організацій знову чую: Ну що ви, ви реально думаєте, що РФ підірве ЗАЕС? Таке враження, що міжнародники, на жаль, не вчаться навіть на своїх помилках, – сказав він.

Лубінець додав, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, тому не може опрацювати варіанти евакуації населення звідти.

– Досвід підриву Каховської ГЕС показав, що російські військовослужбовці не тільки не сприяють евакуації з постраждалих територій, а навпакиЖ, блокують таку евакуацію, обстрілюють людей, які намагаються виїхати, намагаються їх зупинити, – сказав омбудсмен в ефірі телемарафону.

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Фото: Енергодар

Війна в Україні, Дмитро Лубінець, ЗАЕС, Російська агресія
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