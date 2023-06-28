Зеленський після удару по Краматорську: Росія заслуговує на поразку і трибунал

Після ракетного удару по Краматорську Росія заслуговує лише на поразку й трибунал.

Про це під час свого традиційного звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, серед них – дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надають допомогу. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів, – сказав голова держави.

Крім того, він повідомив, що на всіх напрямках, де українські військові ведуть наступальні дії, є рух вперед.

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