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Зеленський після удару по Краматорську: Росія заслуговує на поразку і трибунал

Володимир Зеленський

Після ракетного удару по Краматорську Росія заслуговує лише на поразку й трибунал.

Про це під час свого традиційного звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, серед них – дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надають допомогу. Триває розбір завалів.

Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів, – сказав голова держави.

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Крім того, він повідомив, що на всіх напрямках, де українські військові ведуть наступальні дії, є рух вперед.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Краматорськ
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

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