ЗСУ встановили прапор на Курдюмській дамбі у Донецькій області

Збройні сили України деокупували Курдюмську дамбу після наступальних дій у районі Курдюмівки Донецької області.

Відповідне відео від 26 червня з роботою українських бійців із 28 ОМБр було опубліковано у вівторок, 27 червня.

На відео можна побачити, як захисники України встановлюють прапор на дамбі.

Військові, які знімали відео, уточнюють, що звільнення дамби відбулося в понеділок, 26 червня, а операція тривала півтора дні.

Де розташована Курдюмська дамба

Наразі українське військове командування, як-то Генштаб чи Міноборони, не коментували інформацію про деокупацію дамби.

Водночас 23 червня у Міноборони писали, що ЗСУ продовжують наступальні дії, а згодом заступниця оборонного відомства Ганна Маляр казала, що українські захисники просуваються всюди, де було розпочато наступ.

Український глава держави Володимир Зеленський казав, що Сили оборони просуваються повільніше, ніж хотілося б, втім Україна рухатиметься далі.

Джерело: 28 ОМБр

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