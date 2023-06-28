Дуже ймовірно, що поточний рік буде вирішальним у війні в Україні – Пісторіус

Дуже ймовірно, що поточний рік стане вирішальним у війні на території України.

Про це інтерв’ю виданню ZDF заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки на суму €2,7 млрд, – сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, сьогодні він ставить на контрнаступ ЗСУ, а “все інше додасться”.

Сьогодні Пісторіус вирушає до Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, переговори в Штатах будуть зосереджені довкола російської агресії проти України.

Лише вчора Білий дім оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $500 млн, у зв’язку з чим очікує від Берліну більших зусиль щодо цього.

До пакета від США увійдуть наземні машини, включно з бойовими машинами Bradley і бронетранспортерами Stryker, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем.