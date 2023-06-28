Філософія перемоги та політика героїв: Зеленський представив 5 орієнтирів української доктрини

Президент України Володимир Зеленський назвав п’ять основних орієнтирів для української доктрини.

– Сьогодні я пропоную до обговорення та початку загальнонаціональної дискусії про українську доктрину. П’ять, на мій погляд, основних орієнтирів. Це напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими пунктами, які нація визначить, як важливі, – сказав він під час свого виступу у Верховній Раді.

5 основних орієнтирів для української доктрини для обговорення:

Філософія перемоги України; Глобальність української безпеки; Політика героїв; Політика справедливості; Трансформація за 10 років.

Філософія перемоги України – це звільнення від російської окупації всієї нашої території та відновлення суверенітету України в межах міжнародновизнаних державних кордонів.

– Жодної частинки України ми не залишимо ворогу, перемога України – це вигнання з усієї території України усіх російських військових формувань, найманців та бойовиків. І це повернення в Україну всіх наших людей, які були захоплені в російський полон або силою депортовані з України на російську територію, – пояснив президент пеший пункт доктрини.

Зеленський зазначив, що лідерство України вже впливає на глобальну розстановку сил, а майбутня архітектура європейської та регіональної безпеки не можлива без участі нашої держави.

– Україна має бути і буде співтворцем, учасником та гарантом такої безпеки, – зазначив він, кажучи про глобальність української безпеки.

Володимир Зеленський повідомив про курс України на інтеграцію та вшанування героїв війни у рамках третього пункту доктрини. Він закликав роботодавців та інвесторів допомагати військовим повернутися до цивільного життя. Розповів про культурну складову та меморіалізацію війни.

Президент подякував усім, хто творить справедливість та бореться за неї. Заявив, що усі, хто причетні до вторгнення Росії на територію України повинні бути покараними та закінчити на лаві підсудних у Гаазі.

Четвертий пункт полягає у тому, що мир повинен бути чесним.

– Тому мир повинен бути чесним. Саме такий мир передбачає українська формула миру. І саме тому українська формула миру має універсальну користь. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту, – сказав він.

Трансформація полягає у зовнішній політиці, новій економіці, у відносинах між державою та суспільством.

– Нова зовнішня політика, нова економіка, відносини між державою і суспільством, розвиток всіх українських територій, освіта та наука, культура як передумова та підсумок трансформації, рівень безпеки та свободи в Україні, – розкрив 5 пункт доктрини голова держави.

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