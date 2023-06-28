Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 28.06.2023 – ситуація на фронті
На 490-ту добу повномасштабної війни тривають важкі бої на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.
Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 28.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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