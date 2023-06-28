Немовля та люди у крові: перші хвилини після ракетного удару по Краматорську
У мережі показали перші хвилини після ракетного удару окупантів по кафе у Краматорську на Донеччині.
Відео показово демонструє, як Росія знищує мирне життя в Україні – на кадрах закривавлені люди, поранені, зокрема, мама з немовлям. Вона тримає дитину, яка вся у крові.
Усюди кров, уламки та хаос – справжня трагедія, яку спровокувала РФ.
Нагадаємо, що 27 червня ввечері росіяни вдарили по центру Краматорська та селищу Біленьке. У результаті атаки загинуло чотири людини, поранення дістали 42 особи, серед загиблих – 17-річна дівчина.
Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що після ракетного удару по Краматорську Росія заслуговує лише на поразку й трибунал.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко