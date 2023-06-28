Резніков пояснив, чому Україну мають запросити в НАТО
Українська армія – єдина у світі, хто має бойовий досвід у стримуванні росіян.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times.
– Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?, – відзначив він.
Водночас міністр визнав, що нашій країні навряд чи вдасться стати членом НАТО, доки триває війна.
– Ми усвідомлюємо, що під час гарячої фази навряд чи вдасться ухвалити одностайне політичне рішення. Але чіткий сигнал, чіткий проєкт, – додав він.
11-12 липня у Литві відбудеться саміт лідерів країн НАТО.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко