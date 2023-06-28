Резніков пояснив, чому Україну мають запросити в НАТО

Українська армія – єдина у світі, хто має бойовий досвід у стримуванні росіян.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times.

– Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?, – відзначив він.

Водночас міністр визнав, що нашій країні навряд чи вдасться стати членом НАТО, доки триває війна.

– Ми усвідомлюємо, що під час гарячої фази навряд чи вдасться ухвалити одностайне політичне рішення. Але чіткий сигнал, чіткий проєкт, – додав він.

11-12 липня у Литві відбудеться саміт лідерів країн НАТО.

Джерело : Financial Times

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