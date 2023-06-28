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Сили оборони мають часткові успіхи на Таврійському напрямку, РФ за добу втратила майже три роти

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

На Таврійському напрямку українські військові мають частковий успіх, за добу РФ втратила майже три роти окупантів та 21 одиницю техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт, – йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1222 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти.

Окрім того, українські захисники знищили 21 одиницю військової техніки противника, зокрема:

  • 2 ББМ;
  • 2 БпЛА Орлан-10;
  • самохідну артилерійську установку 2С1 Гвоздика;
  • реактивну систему залпового вогню БМ-21Град;
  • автомобільну техніку;

Також було знищено п’ять складів боєприпасів ворога.

Раніше речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку.

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