У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі

Затоплення крейсеру Москва стало не тільки великим іміджевим ударом для Росії, а й серйозною втратою для Чорноморського флоту.

Про це на брифінгу заявив речник Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук.

– Цей корабель (крейсер Москва, – Ред.) забезпечував усе угруповання Чорноморського флоту РФ, як розвідувальними даними – щодо підводної та надводної обстановки, так і здійснював протиповітряне прикриття. У крейсера було три серйозних ешелони протиповітряної оборони, а відповідно інші російські кораблі не мають таких можливостей у Чорному морі, – сказав він.

Завдяки тому, що Туреччина зараз не пропускає через протоку Босфор будь-які військові кораблі, противник не може поповнити корабельне угруповання в Чорному морі.

Відповідно, російські кораблі вимушені триматися досить далеко від відповідних підрозділів українських захисників.

Плетенчук додав, що після потоплення Москви ворожі кораблі ховалися у південній частині Севастопольської бухти, але зараз, після деяких “прикрих випадків”, вони навіть там “не почуваються затишно”.

– Здебільшого зараз їхній корабельний склад перебуває у східній та північно-східній частинах Чорного моря. Навіть з’явилася інформація, що, можливо, якусь частину вони переформатують в Азовське, регіональне якесь угруповання. Хоча, насправді, це теж не має великого сенсу. Тому що ми пам’ятаємо, чим закінчилось для великих десантних кораблів РФ пришвартування у порту Бердянська – і там їх так само дістали, – розповів речник.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року ЗСУ поцілили двома ракетами Нептун у крейсер Москва, який брав участь в атаці на острів Зміїний.

Наступного дня стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ через пошкодження затонув.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.