Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі

крейсер Москва
Фото: Depositphotos

Затоплення крейсеру Москва стало не тільки великим іміджевим ударом для Росії, а й серйозною втратою для Чорноморського флоту.

Про це на брифінгу заявив речник Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук.

– Цей корабель (крейсер Москва, – Ред.) забезпечував усе угруповання Чорноморського флоту РФ, як розвідувальними даними – щодо підводної та надводної обстановки, так і здійснював протиповітряне прикриття. У крейсера було три серйозних ешелони протиповітряної оборони, а відповідно інші російські кораблі не мають таких можливостей у Чорному морі, – сказав він.

Завдяки тому, що Туреччина зараз не пропускає через протоку Босфор будь-які військові кораблі, противник не може поповнити корабельне угруповання в Чорному морі.

Відповідно, російські кораблі вимушені триматися досить далеко від відповідних підрозділів українських захисників.

Плетенчук додав, що після потоплення Москви ворожі кораблі ховалися у південній частині Севастопольської бухти, але зараз, після деяких “прикрих випадків”, вони навіть там “не почуваються затишно”.

– Здебільшого зараз їхній корабельний склад перебуває у східній та північно-східній частинах Чорного моря. Навіть з’явилася інформація, що, можливо, якусь частину вони переформатують в Азовське, регіональне якесь угруповання. Хоча, насправді, це теж не має великого сенсу. Тому що ми пам’ятаємо, чим закінчилось для великих десантних кораблів РФ пришвартування у порту Бердянська – і там їх так само дістали, – розповів речник.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року ЗСУ поцілили двома ракетами Нептун у крейсер Москва, який брав участь в атаці на острів Зміїний.

Наступного дня стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ через пошкодження затонув.

Читайте також
Операція, що не має аналогів в історії: як ЗСУ відправили на дно крейсер Москва
Знищення крейсера Москва

Війна в Україні, МВС, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Історичне голосування: парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі
Перемога України у війні є умовою для обговорення членства в НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Швейцарія відхилила запит на реекспорт Leopard до України
Leopard
Сили оборони мають часткові успіхи на Таврійському напрямку, РФ за добу втратила майже три роти
ЗСУ, українська армія
В Укренерго розповіли, що буде з енергосистемою цієї осені та зими
У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (28.06.2023)
У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (28.06.2023)
У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
У ВМС розповіли, яке значення для флоту РФ мав крейсер Москва та де зараз “ховаються” інші кораблі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті
Водоспад Шипіт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь