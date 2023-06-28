Україна готова до переговорів з ЄС про повноправне членство – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Європейським Союзом про повноправне членство.

Про це він сказав на пленарному засіданні Верховної Ради.

– Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Цього року маємо відкрити діалог про повноправне членство. Україна до цього готова, – наголосив президент.

Він також зазначив, що вступ України до НАТО стане сигналом, що Альянс здатний захищати.

– Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світові, що це Альянс, який захищає і захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців, переможців у повністю справедливій обороні, – йдеться у повідомленні.

За словами очільника держави, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів Організації Північноатлантичного договору.

Водночас Зеленський наголосив, що для того, аби це стало реальністю, треба, щоб “усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень”.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав п’ять основних орієнтирів для української доктрини.

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