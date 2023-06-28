Закріплюються на зайнятих рубежах. ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують наступальну операцію, мають успіхи на Бахмутському напрямку.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

– Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – сказав він.

Війська РФ чинять потужний опір, водночас окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

За словами Ковальова, Сили оборони продовжують стримувати наступ військ РФ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– Водночас наші війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів: Роздолівка, північніше від Соледара, південніше від Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки. Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, – додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив,що головна подія контрнаступу – ще попереду.

Джерело: телемарафон

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