Замовлення пластикової картки з доставкою. У Приват24 з’явилася нова функція
У застосунку ПриватБанку відтепер можна замовити нову пластикову картку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
– Приват24 в оновленій версії додав оновлену можливість з перевипуску карток – відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати Нової Пошти, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що для замовлення необхідно вибрати потрібну картку в меню Гаманець → натиснути ⊗ → “Замовити картку”.
Окрім того, повідомляють також про оновлення сервісу Добро для здійснення переказів на благодійність. Актуальні збори та спеціальні проєкти банку, державні програми та благодійні фонди будуть зібрані в одному місці.
Раніше ПриватБанк дозволив переказувати кошти з карток польських і німецьких банків без комісії.
Джерело: PrivatBank_insider
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко