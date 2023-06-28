Замовлення пластикової картки з доставкою. У Приват24 з’явилася нова функція

У застосунку ПриватБанку відтепер можна замовити нову пластикову картку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

– Приват24 в оновленій версії додав оновлену можливість з перевипуску карток – відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати Нової Пошти, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що для замовлення необхідно вибрати потрібну картку в меню Гаманець → натиснути ⊗ → “Замовити картку”.

Окрім того, повідомляють також про оновлення сервісу Добро для здійснення переказів на благодійність. Актуальні збори та спеціальні проєкти банку, державні програми та благодійні фонди будуть зібрані в одному місці.

Раніше ПриватБанк дозволив переказувати кошти з карток польських і німецьких банків без комісії.

Джерело: PrivatBank_insider

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