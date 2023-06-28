Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 930 окупантів ‒ Генштаб ЗСУ
Збройні сили України протягом доби ліквідували 930 російських окупантів.
Втрати РФ на 28 червня 2023
- особового складу ‒ близько 227 100 (+930),
- танків ‒ 4 036,
- бойових броньованих машин ‒ 7 847 (+13),
- артилерійських систем – 4 089 (+6),
- реактивних систем залпового вогню – 627 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 387 (+1),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 308,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1 261,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2),
- спеціальної техніки ‒ 563.
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