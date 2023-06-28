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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 930 окупантів ‒ Генштаб ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України протягом доби ліквідували 930 російських окупантів.

Втрати РФ на 28 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 227 100 (+930),
  • танків ‒ 4 036,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 847 (+13),
  • артилерійських систем – 4 089 (+6),
  • реактивних систем залпового вогню – 627 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 387 (+1),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 308,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1 261,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2),
  • спеціальної техніки ‒ 563.

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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

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