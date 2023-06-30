Без Плану дій: глава Міноборони Британії запропонував полегшити шлях України до НАТО

НАТО має розглянути можливість не звертати уваги на конкретні вимоги до України на шляху до вступу в Північноатлантичний блок.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на спільній пресконференції зі своїм канадським колегою в Лондоні.

За його словами, блок має розглянути можливість “пропуску” Плану дій щодо членства в НАТО.

– Я думаю, що ми повинні абсолютно точно розглянути можливість пропуску Плану дій щодо членства, – сказав він.

Очільник оборонного відомства каже, що має бути організовано спільні зусилля, щоби реалізувати просування України до членства в НАТО, хоча й визнав, що всі питання, пов’язані зі вступом, не будуть вирішені швидко.

Країни, включно зі США, Великою Британією, Францією та Німеччиною, повинні обговорити можливі гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця, але міністр Воллес каже, що навряд чи всі питання будуть вирішені до моменту зустрічі.

Тим часом, посол США в НАТО заявив, що країни-члени наближаються до компромісу щодо прагнень України до членства, який дозволить визначити, як офіційний Київ може приєднатися до військового блоку.

З боку Києва лунають очікування, щоб Організація Північноатлантичного договору на саміті у Вільнюсі оголосила, що Україна приєднається до блоку одразу після закінчення війни, і виклала дорожню карту до членства.

Посол США в блоці Джуліанна Сміт висловила впевненість, що члени НАТО погодять текст, який вийде за рамки декларації в Бухаресті в 2008 році, де було сказано, що Україна приєднається до НАТО, але не було сказано, коли і як.

Джерело : Sky News

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