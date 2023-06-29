Безоплатне лікування та знижки на комуналку: які пільги передбачені для УБД 2023

Статус учасника бойових дій (УБД) отримують українські військовослужбовці, що брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з вторгненням РФ.

Факти ICTV дізнавалися, які пільги передбачено для осіб зі статусом УБД та як їх оформити у 2023 році.

Пільги для УБД 2023: що передбачено

Фахівці Безоплатної правової допомоги зазначають, що наразі є низка нормативно-правових актів, які регулюють дану тему, але найголовнішим серед них є Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Стаття 12 цього закону встановлює велику кількість пільг для учасників бойових дій.

Пільги на комунальні послуги

75-відсоткова знижка плати за користування житлом;

75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).

Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир.

Особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються житловою площею у термін на два роки після становлення на квартирний облік.

Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва.

Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, садівницьких товариств.

Також УБД мають пільги на позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% ― додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Медичні пільги

Особи зі статусом УБД мають право на:

безоплатне одержання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

користування після виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Пільги на проїзд

Також УБД можуть отримати:

75% знижки вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ― також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою;

Інші пільги для УБД

Особа, яка є учасником бойових дій, отримує допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Також УБД мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік.

Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

Учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та на курси для одержання відповідних професій.

Також держава забезпечує дітей учасників бойових дій державною цільовою підтримкою для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Пільги для здобуття освіти надаються у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом міністрів України.

Як УБД отримати пільги

Для отримання відповідних пільг людина повинна мати вже оформлений статус учасника бойових дій. Далі потрібно звернутися до пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації, та написати заяви:

заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги);

заява про встановлення пільги.

Ці заяви можна подати:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів);

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).

Після оформлення ви отримаєте пільги на житлово-комунальні послуги.

А щоб отримати пільги на тверде паливо або скраплений газ у монетизованій формі, потрібно подати відомості у Пенсійний фонд про банківську установу, куди ви хочете, щоб перераховувались кошти або виплата здійснюється через відділення поштового зв’язку.

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