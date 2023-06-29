Для того, щоб повністю закрити небо України, підуть роки – Ігнат

Балістичні атаки Росії по Україні наразі є дуже великою проблемою для Повітряних сил ЗСУ.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

– На Заході побачили війну в Україні, побачили, які типи боєприпасів застосовує противник – це і дрони-камікадзе, і крилаті, і балістичні ракети, і аеробалістичні ракети, такі як типу Кинджал. Основну ставку на ППО все ж таки країни Заходу – і Німеччина, і Франція зокрема, – робили на захист авіаційний, на захист винищувачів, – пояснив він.

Водночас Юрій Ігнат каже, що Росіє застосовує багато балістичних атак, проти якої “винищувачі не мають жодного озброєння”.

– Винищувачі можуть збивати крилаті ракети – вже задумуються у цих країнах, є дані з відкритих джерел, у пресі, що вони будуть на перспективу закуповувати потужні зенітні ракетні системи, протиракетні системи, які можуть захищати від балістики, зокрема, такі як Patriot та інші, – пояснив він.

Речник командування ПС ЗСУ додав, що ЗРК Patriot, це “потужний комплекс американський – установка може захистити все в радіусі 40 км”.

– Тобто можна собі просто уявити, скільки треба таких систем, щоб перекривати по кордону територію України, як часто задають нам це питання – чому ми не можемо по кордону поставити зенітно-ракетні комплекси і захистити таким чином, щоб сюди нічого не залітало. Це неможливо, тому що лінія кордону дуже велика, лінія бойового зіткнення, морське узбережжя – це все лінія фронту. Таким чином, треба дуже багато систем,– наголосив Ігнат.

За його словами, система ППО України зараз побудована на локальних об’єктах, щоб захистити міста, напрямки бойових дій, лінії фронту, важливі державні об’єкти та критичну інфраструктуру.

За його словами, радіус ураження балістики з ЗРК Patriot і SAMP-T – 40 км, а для аеродинамічних цілей ці комплекси можуть працювати і понад 100 км.

– Тому систем треба багато. Про Patriot казав президент, озвучував цифру – близько пів сотні, щоб захистити Україну, було б достатньо. Зрозуміло, що це не буде швидко. І не єдиним Patriot, будемо, мабуть, захищатися: сьогодні широкий спектр західного озброєння в Україні вже є від різних виробників – і NASAMS, і IRIS-T. На це підуть роки, можливо – так, щоб повністю закрити. Крім того, нам потрібно проводити ще й винищувальне прикриття – нам потрібен літак F-16, про який всі вже добре знають і чекають його появи в Україні, – резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації після масованих атак восени та взимку відновили активні ракетні обстріли по містах та селищах України, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

Джерело : Радіо Свобода

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