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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Контрнаступ йде успішно. Маркус опублікував кадри трофейної техніки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Валерій Маркус, головний сержант 47 окремої механізованої бригади Маґура, опублікував відео з трофейною технікою.

– Контрнаступ йде успішно, – заявив він.

Раніше військовослужбовець Валерій Маркус розповів про успішні наступальні дії свого підрозділу на Запорізькому напрямку.

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