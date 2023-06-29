Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Контрнаступ йде успішно. Маркус опублікував кадри трофейної техніки
Валерій Маркус, головний сержант 47 окремої механізованої бригади Маґура, опублікував відео з трофейною технікою.
– Контрнаступ йде успішно, – заявив він.
Раніше військовослужбовець Валерій Маркус розповів про успішні наступальні дії свого підрозділу на Запорізькому напрямку.
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