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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Країни ЄС продовжать надавати зброю для потреб України – висновки Євроради

боєприпаси
Фото: Unsplash

Лідери країн-членів Європейського Союзу засудили російську агресію проти України та підтвердили непохитну позицію щодо підтримки українського народу, скільки буде потрібно.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, присвячених Україні, які було ухвалено за результатами засідання лідерів Євросоюзу в четвер у Брюсселі.

– Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка продовжує бути явним порушенням Статуту ООН, і нагадує про непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її неодмінного права оборонятися від російської агресії, – йдеться у повідомленні.

У висновках ЄС ідеться, що Союз буде й надалі продовжувати підтримувати Україну фінансово, економічно, гуманітарно, військово та дипломатично – “стільки, скільки буде потрібно”.

Члени Європейської ради також підтвердили готовність Євросоюзу надавати Україні стійку військову підтримку скільки буде потрібно, зокрема, за допомогою Місії військової допомоги ЄС і Європейського фонду миру.

Лідери ЄС також обговорили спільні закупівлі 1 млн артилерійських боєприпасів і ракет для України.

– Рада наголошує на важливості тривалих зусиль держав-членів щодо сприяння задоволенню нагальних військових і оборонних потреб України без шкоди для специфіки політики безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки й оборони усіх держав-членів, – наголошується у висновках.

Нагадаємо, під час звернення президента Володимира Зеленського до лідерів ЄС 29 червня, він наголосив, що офіційний Київ готовий розпочати переговори щодо членства України в Євросоюзі.

Зокрема, як пише Financial Times, Європейський Союз планує запропонувати Україні зобов’язання у сфері безпеки, в межах чого буде розширено курси з підготовки українських військовослужбовців і можливість відправки військових місій ЄС.

Єврорада, ЄС, Війна в Україні
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