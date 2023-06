Можуть затопити місто: росіяни збудували дамбу на околицях Токмака

Російські окупанти збудували дамбу на околицях тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.

Вона розташована вздовж російської лінії оборони, що огинає місто. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднило видання Bellingcat.

Зазаначається, що дамбу було збудовано на початку травня цього року.

Це призвело до того, що річка Токмачка значно розширилася на схід від міста і затопила найближчі поля. Із червня рівень води в річці невпинно зростає.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt

— Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) June 29, 2023