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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Можуть затопити місто: росіяни збудували дамбу на околицях Токмака

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти збудували дамбу на околицях тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.

Вона розташована вздовж російської лінії оборони, що огинає місто. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднило видання Bellingcat.

Зазаначається, що дамбу було збудовано на початку травня цього року.

Це призвело до того, що річка Токмачка значно розширилася на схід від міста і затопила найближчі поля. Із червня рівень води в річці невпинно зростає.

– Сліди шин, що ведуть від дамби, вказують на те, що вона також може функціонувати як другий міст, хоча сусідній міст на дорозі P37, здається, діє нормально, – зазначають у виданні.

Токмак - карта

супутниковий знімок Токмаку

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники на блокпостах у Токмаку рвуть українські паспорти.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, ворог вдався до найпримітивніших методів впливу, тому що спротив людей в окупації дуже потужний, а спроби РФ насадити “русскій мір” – невдалі.

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Війна в Україні, Дамба, Запорізька область, Російська агресія
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