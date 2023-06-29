На зміну дощам прийде спека: прогноз погоди на кінець червня – початок липня

В останній день червня в Україні буде доволі прохолодно, очікуються дощі, подекуди навіть грози.

Спека повернеться вже з початком липня, прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 червня

Опади

У п’ятницю грозові дощі пройдуть на Півночі, Заході, Сході та північному сході України.

У Центрі та на Півдні ймовірність незначних опадів з’явиться хіба що ввечері 30 червня.

Сьогоднішні дощі в Києві припиняться вже вночі-завтра вранці. Вдень у столиці істотних опадів не передбачається. Лише ввечері 30 червня знову подощить.

Температура повітря

У більшості областей очікується температура повітря в межах +20-26°.

На Харківщині, Сумщині, Полтавщині – місцями +18-22°.

На Півдні та на Закарпатті – +25-29°.

Вітер 30 червня буде північно-західний, помірний. Місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві червень завершиться теплішою погодою – до +24°, хоч удень і буде вітряно.

Початок липня

Висока температура повітря повернеться в Україну з початком липня, відновиться спека.

Стовпчики термометрів підскочать до +25-31°.

Лише в західних областях ще затримається на кілька градусів прохолодніша погода.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

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