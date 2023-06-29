На зміну дощам прийде спека: прогноз погоди на кінець червня – початок липня
В останній день червня в Україні буде доволі прохолодно, очікуються дощі, подекуди навіть грози.
Спека повернеться вже з початком липня, прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 30 червня
Опади
У п’ятницю грозові дощі пройдуть на Півночі, Заході, Сході та північному сході України.
У Центрі та на Півдні ймовірність незначних опадів з’явиться хіба що ввечері 30 червня.
Сьогоднішні дощі в Києві припиняться вже вночі-завтра вранці. Вдень у столиці істотних опадів не передбачається. Лише ввечері 30 червня знову подощить.
Температура повітря
У більшості областей очікується температура повітря в межах +20-26°.
На Харківщині, Сумщині, Полтавщині – місцями +18-22°.
На Півдні та на Закарпатті – +25-29°.
Вітер 30 червня буде північно-західний, помірний. Місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
У Києві червень завершиться теплішою погодою – до +24°, хоч удень і буде вітряно.
Початок липня
Висока температура повітря повернеться в Україну з початком липня, відновиться спека.
Стовпчики термометрів підскочать до +25-31°.
Лише в західних областях ще затримається на кілька градусів прохолодніша погода.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Наталка Діденко
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