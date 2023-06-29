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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Союзники повідомляють Україні про зліт російської стратегічної авіації – Ігнат

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надають Україні інформацію про зліт російської стратегічної авіації з далеких аеродромів.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації, та інші дані надаються нам нашими партнерами, – йдеться у повідомленні.

Ігнат зазначив, що ця інформація є надзвичайно корисною і використовується для оборони країни.

За словами речника Повітряних сил, в Україні є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.

– Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7 відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її межами, – додав він.

Раніше у Міноборони Великої Британії повідомили, що під час спроби заколоту в РФ найманці ПВК Вагнера збили дуже цінний літак Іл-22М, яких у росіян не більше 12, і втрата навіть одного, ймовірно, матиме негативний вплив на російські повітряні і наземні операції.

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Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

авіація РФ, Війна в Україні, Юрій Ігнат
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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