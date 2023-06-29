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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знищили майже три роти російських солдатів

Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знищили майже три роти російських солдатів

За останню добу на Таврійському напрямку втрати російського ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти.

Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Нашим воїнам вдалося знищити 19 одиниць військової техніки противника, зокрема: два танки, БРЕМ (Броньована ремонтно-евакуаційна машина), МТЛБ (багатоцільовий легкий броньований тягач), БРМ (бойова розвідувальна машина), БпЛА Орлан-10, безпілотник Zala, самохідну артилерійську установка Акація, гаубицю Мста-Б та автомобільну техніку.

Раніше командувач Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники мають частковий успіх на Таврійському напрямку і 27 червня знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Фото: скриншот із відео

Армія Росії, Війна в Україні
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