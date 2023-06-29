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Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Україні спростять отримання статусу УБД: що зміниться

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада має намір полегшити отримання статусу учасника бойових дій (УБД), інвалідності, а також статусу члена сім’ї загиблого.

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт № 9141 авторства Єгора Чернєва.

– За законопроєктом чиновники повинні будуть самостійно збирати документи, необхідні для надання статусу, якщо такі документи не будуть подані на розгляд комісії заявником. Всі процедури мають бути проведені у термін, що не перевищує 30 днів, – повідомив нардеп Чернєв.

У коментарі Фактам ICTV Чернєв наголосив, що в Україні існує проблема у наданні статусу УБД.

Було видано дуже мало посвідчень порівняно з тим, скільки людей дійсно брали участь у бойових діях.

– Це зобов’язання органів державної влади не вимагати якісь папірці чи документи, які вже має держава про людину, а щоб вона сама (держава – Ред.) збирала всі необхідні дані і не змушувала бійців з лінії фронту їхати кудись та подавати всі ці документи. Чиновники мають зробити це за 30-денний термін. Це у випадку, якщо людина самостійно подається на отримання статусу УБД, – пояснив нардеп.

Паралельно Верховна Рада разом з Міністерством оборони України працює над цифровізацією всього документообігу.

За словами Чернєва, законопроект № 9141 є запасним варіантом, якщо з цифровізацією виникнуть якісь ускладнення.

Зазначимо, що статус учасника бойових дій отримують українські військовослужбовці, що брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з вторгненням РФ.

Як отримати статус УБД, які документи потрібні та куди звертатися – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, військовослужбовці, Верховна Рада
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