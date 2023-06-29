Відправлення військових місій і підготовка бійців: у FT дізналися про гарантії безпеки ЄС для України

Європейський Союз планує запропонувати Україні зобов’язання у сфері безпеки, в межах чого буде розширено курси з підготовки українських військовослужбовців і можливість відправки військових місій ЄС.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними видання, лідери ЄС планують продовжувати постачати зброю для України через Європейський фонд миру, який фінансують країни Європейського Союзу.

Крім того, очікується розширення ініціативи Євросоюзу з підготовки українських військовослужбовців.

Говорячи про можливість відправки військових місій Європейського Союзу в Україну, необхідно ще узгодити, чи є прийнятними умови для такого кроку і, згодом, необхідне буде схвалення з боку всіх країн-учасниць ЄС, заявило одне з джерел.

Водночас один із дипломатів, який брав участь в обговоренні, сказав виданню, що запропоновану декларацію Євросоюзу розробила Франція, і вона передбачає “дуже чіткий політичний сигнал” офіційним Києву та Москві.

За словами іншого чиновника, декларація покликана забезпечити участь ЄС у ширшій системі безпеки, яка розробляється для захисту України. Утім, з боку деяких країн, включно з Ірландією, Мальтою та Австрією, було помічено незгоду з такою пропозицією.

Financial Times із посиланням на підготовлену заяву лідерів ЄС пише, що Євросоюз “готовий разом із партнерами зробити внесок у майбутні зобов’язання з безпеки України, які допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації”.

Нагадаємо, Європейська рада, куди входять усі лідери Євросоюзу, збирається упродовж 29 і 30 червня.

Як пише видання Euractiv, що лідери ЄС планують обговорити майбутні безпекові зобов’язання для України, які може надати об’єднана Європа.

Також питання гарантій безпеки для України буде піднято під час саміту лідерів країн-учасниць НАТО, який відбудеться в першій половині липня.

Джерело : Financial Times

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