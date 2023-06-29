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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Військовий ледь не загинув. На Львівщині капітан побив солдата

Військовий ледь не загинув. На Львівщині капітан побив солдата

На Львівщині капітан ледь не до смерті побив солдата. Про це повідомила сестра потерпілого Марта Матвіїшин.

– Мій брат, солдат, Матвіїшин Назар, ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації (в яку приїхав декілька днів тому). Назар потрапив у Львівський військовий госпіталь із діагнозом гострий апендицит, однак в ході операції, лікарями виявлено сильні пошкодження внутрішніх органів, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у військового стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки.

– Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі “для профілактики”, – вказує сестра потерпілого.

Вона додала, що сім’я уже звернулась у правоохоронні органи у зв’язку з інцидентом.

Видання ZAXID.NET з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону повідомляє, що за фактом побиття солдата відкрили кримінальне провадження.

– За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), – повідомила журналістам речниця військової прокуратури Юлія Шевченко.

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Військовий ледь не загинув. На Львівщині капітан побив солдата

Львівська область, українські військові
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