Військовий ледь не загинув. На Львівщині капітан побив солдата
На Львівщині капітан ледь не до смерті побив солдата. Про це повідомила сестра потерпілого Марта Матвіїшин.
– Мій брат, солдат, Матвіїшин Назар, ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації (в яку приїхав декілька днів тому). Назар потрапив у Львівський військовий госпіталь із діагнозом гострий апендицит, однак в ході операції, лікарями виявлено сильні пошкодження внутрішніх органів, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що у військового стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки.
– Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі “для профілактики”, – вказує сестра потерпілого.
Вона додала, що сім’я уже звернулась у правоохоронні органи у зв’язку з інцидентом.
Видання ZAXID.NET з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону повідомляє, що за фактом побиття солдата відкрили кримінальне провадження.
– За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), – повідомила журналістам речниця військової прокуратури Юлія Шевченко.
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