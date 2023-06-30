Зеленський: Протидія екоциду – один із пунктів формули миру, маємо реалізувати кожен її пункт

Протидія екоциду – це один із пунктів української формули миру, а ми маємо реалізувати кожен її пункт, усі аспекти миру.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні глава держави зустрівся з членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

– Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу, – зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що сьогодні відбулося засідання Європейської ради, де на порядку денному стояли питання захисту України у війні, наш шлях до перемоги, підтримка від партнерів.

– Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших таких фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі, – наголосив він.

Зеленський подякував усім, хто працює заради України, зберігає та створює нові робочі місця, сплачує податки, а також готується до післявоєнного відновлення держави.

За словами президента, підготовлено ще три нові укази про нагородження 419 воїнів.

Загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені понад 49 тис. українців та українок.

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