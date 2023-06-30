БпЛА Supercam та танки: на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 13 одиниць техніки РФ

На Таврійському напрямку за останню добу українська армія вивела зі строю майже три роти противника.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти, – проінформував він.

Тарнавський зазначив, що всього було знищено 13 одиниць ОВТ.

Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 Град, 2С5 Гіацинт-С, БпЛА Supercam тощо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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