Хочуть приховати докази вбивства: окупанти досі не віддали тіла двох підлітків у Бердянську

Російські окупанти намагаються приховати докази навмисного вбивства двох 16-річних підлітків у захопленому Бердянську – Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Саме тому вони, попри обіцянки, не віддали рідним їхні тіла для поховання.

Про це повідомила координаторка організації Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) Ольга Решетилова.

Попри те, що прощання із загиблими підлітками було заплановане у Бердянську на 29 червня, їх так і не поховали.

За даними Решетилової, протягом вчорашнього дня сім’ї чекали на дозвіл “слідчих” забрати тіла з моргу. Однак так його і не отримали. Водночас морг був оточений російськими військовими увесь день.

А 30 червня з’явилася інформація, що тіла хлопців начебто повезли “на експертизу” до тимчасово окупованого Мелітополя.

– Ми розуміємо, для чого росіяни це роблять. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, адже за характером уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно й на ураження. Але всі ці хаотичні дії злочинців не мають сенсу. Нам все відомо і все зафіксовано. Нічого приховати уже не вдасться, – наголосила Решетилова, закликавши дозволити рідним попрощатися із вбитими дітьми.

Що відомо про загибель підлітків

24 червня гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив про вбивство окупантами двох українців-партизанів. Окупанти звинувачували підлітків у начебто підготовці диверсії на залізниці, їм загрожувало до 20 років ув’язнення.

Обвинуваченню передували місяці знущань над підлітками та їхніми рідними, затримання і катування.

У соцмережах Тигран Оганнісян встиг оприлюднити відео, у якому заявив, що на нього чекає смерть, і на прощання вигукнув Слава Україні!

У червні Європарламент ухвалив резолюцію щодо підлітків, вимагаючи відпустити їх із тимчасово окупованої території. Натомість рашисти убили дітей.

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