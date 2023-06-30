На найближчій Ставці розглянуть питання розміщення вагнерівців у Білорусі – Данілов

Розміщення в Білорусі сил приватної військової компанії Вагнер буде розглянуто на наступному засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону Єдині новини секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

– Давайте ми з вами подивимося, де вони (сили ПВК Вагнер, – Ред.) опиняться, якою буде їхня кількість, які будуть загрози. Це непрості люди. Є розуміння, що якщо та кількість вагнерівців, а саме 8-8,5 тис., опиниться безпосередньо в Білорусі. Зараз такої кількості там немає. Подивимося, чим вони будуть там займатися, – сказав він.

Він додав, що “за дуже короткий проміжок часу був поставлений табір, що складається з літніх наметів” і наразі влада України уважно спостерігає, навіщо утворюються ці об’єкти.

Олексій Данілов зауважив, що сили ПВК Вагнер у Білорусі є причиною для занепокоєння не лише для України, але й для Литви та Польщі, які межують з білорускьою державою.

– Ба більше, я можу сказати, що президент нашої країни Володимир Зеленський дав доручення на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянути це питання. На найближчому засіданні Ставки таке питання буде розглядатися, – сказав секретар РНБО.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко казав, що станом на 27 червня на території Білорусі немає роботи над будівництвом баз для вагнерівців.

Водночас, як відомо, після невдалого заколоту вагнерівців на чолі з власником ПВК Вагнер Євгенієм Пригожиним, найманцям були запропоновані гарантії безпеки від президента РФ Володимира Путіна, згідно з якими вони можуть рушити до Білорусі. Після цього актуалізувалась тема атаки на України з білоруських територій.

При цьому командувач Об’єднаних сил армії України, генерал-лейтенант Сергій Наєв казав, що на півночі держави ситуація залишається контрольованою.

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